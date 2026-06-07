Acereros vencen a Sultanes 13-2: gran actuación de Carreón y Hernández

Amilcar Carreón tiró 5 sólidas entradas para registrar su primer acierto en LMB. Ramón Hernández pegó 3 producidas respectivamente, para guiar el triunfo de Acereros por paliza de 13-2 sobre Sultanes, asegurando la serie en el Walmart Park.

En el primer rollo, Ramón Hernández pegó un rodado al jardín central y remolcó la quinielera en los spikes de Luis González. Mientras que en la cuarta tanda, David Hensley impulsó a González y Rusber Estrada mandó a Hernández al plato para ampliar la diferencia 3-0. Ya en el fondo del mismo capítulo, los Fantasmas Grises descontaron con una rayita de Ramiro Peña.

Para la quinta entrada, Acereros labró el triunfo con un ataque de 10 carreras que incluyó un vuelacercas de Jacob Rhinesmith con un corredor a bordo. Por su parte, los locales sellaron la pizarra final en el cierre de la quinta con un timbre de José Cardona.

La victoria fue para el juvenil monclovense Carreón, quien trabajó 5 innings de 2 carreras, 4 hits, un salvoconducto y 2 ponches, respaldado por herméticos relevos de Jorge Rodríguez y Pedro Reyes, quienes lanzaron 2 entradas sin daño cada uno; a su vez, Jarlín García se llevó la derrota. Con Wilmer Ríos como abridor, la novena monclovense buscará hoy la limpia sobre Sultanes, quienes saldrán con Stephen Tarpley como abridor.