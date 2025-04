Tsunoda reveló el apoyo de ´Checo´

Yuki Tsunoda afronta su llegada a Red Bull con buenas sensaciones, luego de sentir el apoyo de varios compañeros de la Fórmula Uno, entre ellos el del mexicano Sergio ´Checo´ Pérez, previo al Gran Premio de Japón 2025.

"La primera llamada que recibí fue de Christian (Horner) justo después de China. Me dijo que tal vez debería estar preparado para cuando las cosas cambien un poco. Creo que fue el martes. Recibí un mensaje de Pierre (Gasly) diciéndome que quería llamarme para compartir algunas ideas, fue muy amable de su parte, me dio consejos útiles. ¡Y Checo también! Ambos me han apoyado mucho", comentó Tsunoda.

Al que sí le sorprendió que no lo contactara fue Helmut Marko, asesor de Red Bull, aunque afirmó que mantiene buena relación con él.

Cuando Yuki Tsunoda era más joven, acudió al GP de Japón acompañado de su papá. Soñó con conducir alguno de los monoplazas que circularon sobre el circuito de Suzuka. En 2025, sumará su cuarto Gran Premio en su país, pero el de esta edición es especial porque lo hace en el equipo oficial de Red Bull, será el héroe aclamado.

"En aquel entonces animaba al piloto japonés y ahora la gente me anima a mí. Si pienso así, me doy cuenta de lo genial que es. En la semana de carreras, no pienso así; Suzuka es especial, pero es una semana más de 24 carreras. Es positivo para mí poder afrontarlo así. Tengo muchas ganas de salir a la pista. Me animan en cuanto salgo de boxes. La sensación es indescriptible", afirmó.

Un punto que atesorará toda su vida. En 2024, el japonés sumó su primera unidad en Suzuka y el apoyo de los aficionados fue algo especial, debido a que se pusieron de pie y le aplaudieron. La sensación duró toda la Clasificación y la Carrera.

"Después de hacer el último esfuerzo en la Q3, todos se pusieron de pie en cada curva y aplaudieron. Lo recuerdo claramente. Cuando sumé un punto el año pasado en la carrera, la gente aplaudió y se puso de pie. Poca gente en la historia puede sentir eso. Así que siempre es un Gran Premio especial para mí", explicó.