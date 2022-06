´Tuca´ se aferra a México, asegura que rechazó 10 ofertas

Ricardo Ferretti se aferra al futbol mexicano, no tiene equipo y asegura le han llegado 10 ofertas para dirigir en el extranjero, oportunidades millonarias, incluso de Europa, pero no ha querido dejar este país.

´Tuca´ tiene 31 años dirigiendo ininterrumpidamente en la Liga MX y no quiere emigrar, cree que podrá llegar la oportunidad en el balompié azteca y la va a esperar.

Eso sí, ahora la oferta que pueda tener de México la va a analizar muy bien, pues no quiere que le pase de nuevo un trago amargo como el que le ocurrió con Juárez, donde el equipo terminó con muy malos números.

"No me gusta hacer comparaciones porque alguien siempre va a salir perdiendo, Juárez está en una situación compleja, una situación desagradable, tener que pagar una multa, la situación es compleja... uno siempre quiere lo mejor, pero tengo que analizar otras cosas, no tomar las cosas solo con el sentimiento". "No, fuera de México no, he tenido muchas ofertas este año, en Brasil, Europa, Grecia, como 10 ofertas y muy buenas en el aspecto financiero, pero yo la verdad espero seguir trabajando aquí", dijo ´Tuca´ en entrevista.

Quiere volver a PumasPumas es el equipo que le abrió las puertas a ´Tuca´ como DT, y en esta institución tuvo dos etapas, una de ellas donde lo hizo campeón tras luchar contra el descenso; ahora, Ferretti confiesa que le gustaría volver a ese equipo donde también fue jugador.

"Naturalmente (me gustaría), es una de las cuatro instituciones, de los cuatro grandes de México, quién no quisiera dirigir a Pumas, ya tuve dos oportunidades... Pumas estaba en último lugar de la porcentual y llegamos a campeón, si hubiera una oportunidad, quién no, ¿quién rechazaría dirigir en una oportunidad tan grande?", apuntó.