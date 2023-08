Tuvo Eugenio "Nin" Martínez Vázquez ¡Trayectoria inolvidable!

Fue este viernes cuando el conocido deportista y atleta de alto rendimiento, Licenciado en Educación Física Eugenio Martínez Vázquez, me recibió en su residencia, por colonia Obrera.

Estaba acompañado de sus hijos también Licenciados en Educación Física certificados Eder y Álvaro Eugenio Martínez Castañeda, su nuera Susana de León Sepúlveda y sus nietos Nahomi e Iker Martínez De León.

El motivo de mi visita, fue platicar con el Nin Martínez, conocer aquella brillante trayectoria que tuvo en los años del 70 al 80 en el balompié local y nacional, así como estrella del atletismo.

¿EUGENIO CUÉNTAME, TUS INICIOS EN EL FÚTBOL?

Fue en 1967 cuando inicié jugando con un equipo de la Escuela Cuauhtémoc de la colonia Obrera, había una liga inter primarias que organizaba AHMSA por medio del Profesor Vergara y Milo Martínez, ahí fui campeón goleador con 14, el equipo lo dirigía Fernando Nájera.

Después jugué en juvenil A y B, con colonia Obrera, ya para el 76 empecé a jugar en Primera Fuerza, con la misma Obrera ganamos una final al Club Dinamo y jugaban Estancias, Frontera, Atlético Español y San Buenaventura.

Ramiro; me dice Eugenio Martínez, me vio jugar don Enrique De León (+) y me llevó a probarme con Camoteros de Puebla, que dirigía en primera división Pepe Monsiváis, conmigo fueron Nahum Ortiz, Víctor García Vela (+) y José Alfredo Arreaga.

¿Y QUÉ PASÓ ENTONCES, SE QUEDARON O CORRIERON?

Estuvimos entrenando en Puebla como 20 días, de ahí los directivos me enviaron a Necaxa de la 2ª división, equipo que dirigía Jorge Marik, mientras que a Víctor y Nahúm los mandaron a Cuerudos en Ciudad Victoria Tamaulipas de la 2ª. división, la nostalgia me hizo presa fácil, me dice Nin, y me regresé a Monclova y jugar con el CDSCO de Chavín Rivera.

¿AQUÍ EN MONCLOVA, JUGASTE EN TERCERA DIVISIÓN EUGENIO?

Si, fue en 1978, con el equipo del CECyTEC 179, aquí participaban los equipos Diablos Blancos de Torreón, Los Jabatos de Monterrey, Aduaneros de Ciudad Acuña y Buitres de la Antonio Narro de Saltillo.

Eugenio Martínez, también recordó que cuando estuvo con los Camoteros de Puebla, jugaron con el equipo campeón de Puebla en donde militaban Paco Castrejón, Guillermo "Campeón" Hernández, Luis Enrique Fernández y Gustavo León.

¿NIN, ME PLATICÓ, LUPE MI HERMANO (+), QUE TAMBIÉN CORRÍAS?

Claro, tu hermano y el Pelón Infante me tenían como un ídolo, corría en las carreras de La Raza 12 de octubre, la del 20 de noviembre aniversario del IMSS y Carreras Guadalupanas del 11 de diciembre y 12.

Había gran duelo con Bonny Castilla, Cruz Tobías Mata, Jaime y Homero Osuna, Óscar Osuna, venía la Rata Olivares, Alberto Carrizales de Monterrey, Sergio Castrejón, Ramón Acosta "El Curita".

También Ramiro, fue a juegos Nacionales de la mano del Profesor Héctor Manuel Zertuche a Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, Guadalajara y CDMX, en juvenil, 2 trofeos en los 800 metros y 2 en 1500 metros, terminó diciendo el Licenciado Eugenio Martínez Vázquez.