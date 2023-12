Un sueño cumplido

GUADALAJARA, Jalisco 27-Dec-2023 .-José Juan Aguilar sabía desde pequeño que su vida estaría ligada al deporte.

Y es que el actual jardinero de los Charros de Jalisco creció en una familia que disfrutaba y practicaba el béisbol, pero también tenía predilección por otras disciplinas, como el basquetbol o el futbol.

Incluso, pensó dedicarse a impartir clases de educación física, antes de recibir una oferta para jugar el "rey de los deportes".

"A toda mi familia le gustó el béisbol, a mi papá, a mis hermanos mayores. Ellos jugaron béisbol y yo crecí con el béisbol, pero no tuve mucha oportunidad de estar compitiendo. Más bien jugaba futbol en la escuela o en la calle, pero todo el tiempo he estado metido en el béisbol, iba con mis hermanos cuando ellos iban a jugar y siempre tuve un guante", recordó Aguilar.

"De no haber sido beisbolista, me hubiera dedicado a la educación física. De joven jugué también futbol, basquetbol, y tenía pensado ser profesor de educación física".

Dos de sus hermanos mayores asistieron a la Academia de Pastejé, famosa por generar beisbolistas profesionales en los años 80 y 90. Sin embargo, no llegaron al profesionalismo.

A él, le costó mucho trabajo llegar al profesionalismo, por lo que dedicarse al béisbol fue un sueño que pensó no cumpliría.

"Sí soñaba con ser beisbolista, pero no lo veía como algo cercano. Yo no sabía por dónde iba a poder firmar, pero se fueron dando las cosas y gracias Dios aquí estoy".

"A mí me vieron en una fiesta de Maravatío, vinieron unos señores de Los Ángeles, jugamos contra ellos y me vieron y me dijeron: 'Sabes, hacen tryouts en Tijuana, ¿quisieras ir?'. Fui a uno y ahí fue donde me firmaron para los Potros de Tijuana, en la Liga Mexicana", afirmó.

Aguilar debutó en la Liga Mexicana en el 2010 con los Broncos de Reynosa; también ha jugado para los Leones de Yucatán y los Rojos del Águila de Veracruz.

En la Liga Mexicana del Pacífico se presentó en el 2012 con los Naranjeros de Hermosillo y ha vestido las franelas de los Venados de Mazatlán, Yaquis de Obregón, Sultanes de Monterrey, además de la de Charros, logrando dos títulos.

Hábil chocador de pelota, rápido en las bases y dueño de un guante seguro en las praderas, Aguilar ha destacado en su carrera, gracias a la disciplina que ha tenido.

"(El béisbol) me ha dejado todo. La gran experiencia de ser profesional, creo que pude cumplir un sueño que a lo mejor no lo veía venir. También me ha dado a mi familia, muchas alegrías.

"Todo es complicado, nada es fácil y creo que no nada más en el beisbol, sino en cualquier cosa. Pero yo creo que lo más complicado es la disciplina que se tiene que tener porque para ser consistentes hay que tener disciplina", dijo.

TABLA

CONÓCELO

José Juan Aguilar

Edad: 33 años

Fecha de nac.: 19 de mayo de 1990

Lugar de nac.: Maravatío, Michoacán

Posición: Jardinero

Debut en Liga Mexicana: 2010, con Reynosa

Debut en Liga del Pacífico: 2012, con Hermosillo

ASÍ LO DIJO

"Han sido varios factores (para el repunte de los Charros), pero es un proceso. Es algo que nosotros queríamos desde el principio, pero ahora sí que fue el tener un mayor enfoque a la hora de la ofensiva y que fuimos más agresivos a la hora de correr las bases".

"Estamos muy motivados, contentos, porque desde el principio era lo que se esperaba, pero entendemos que hay procesos y eso es parte del béisbol".

José Juan Aguilar

Outfielder de los Charros de Jalisco