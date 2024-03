Ve superior al América

CIUDAD DE MÉXICO 04-Mar-2024 .-Las Chivas, pero sobre todo su técnico, Fernando Gago, tienen una prueba de fuego ante el América.

En el primero de 3 enfrentamientos que tendrá el Rebaño ante las Águilas, mañana en el Estadio de Chivas, en la Ida de Octavos de la Concachampions, deberá encarar un duelo de alto riesgo.

"Chivas está ante una prueba muy complicada, pero tiene que entender Gago que los partidos también se juegan no solamente con estrategia, sino que debe ser inteligente. Este partido Chivas no lo puede jugar de tú a tú porque en el nivel colectivo e individual, América tiene mejores jugadores en todos los puestos. Chivas tiene que ser muy inteligente, tiene que modificar a algunos jugadores que no le están dando, como Erick Gutiérrez, a quien no le alcanza su dinámica", expresó Lugo, quien fue campeón con Chivas en la Temporada 1986-1987.

"América tiene una ligera ventaja sobre Guadalajara. Pero en un Clásico todo puede suceder, si los chavos salen conectados, con determinación, si salen bien ordenados, si no regalan goles, como ha venido sucediendo, me parece que le pueden competir bien, pero sí la tienen sumamente complicada".

El de mañana será el primero de tres duelos que sostendrán Chivas y América - el miércoles 13 de marzo disputan la Vuelta en Concachampions y el sábado 16 se miden en la Liga MX.

El ex defensa rojiblanco evalúa cómo debe plantarse Chivas ante el América.

"Debe reducir los espacios al máximo a la velocidad de (Julián) Quiñones y hacerle superioridad numérica. Diego Valdés es de los pocos 10 que juegan actualmente, es un enganche, tiene mucho talento, tiene gol y muchas asistencias, y ahí de entrada tiene que ponerle a un jugador que tenga una excelente dinámica y marca. La otra es que si le dejas a (Alan) Mozo el mano a mano con Quiñones seguramente lo va a superar en todo", explicó Lugo.