Emelec despide a Vicente Sánchez tras racha negativa en Ecuador

La carrera de los directores técnicos da giros inesperados y el fútbol sudamericano sumó un nuevo capítulo de despidos prematuros.

Apenas tres meses después de tocar el cielo y celebrar la gloria continental con Cruz Azul, el destino le jugó una mala pasada al entrenador uruguayo Vicente Sánchez.

Diferentes fuentes y reportes confirmaron que el estratega finalizó su amarga etapa en el banquillo del Emelec, uno de los equipos con mayor tradición en la liga de Ecuador.

La afición cementera recuerda con cariño al charrúa por conquistar la Concachampions y devolverle el protagonismo internacional a La Máquina. Sin embargo, su aventura por tierras ecuatorianas resultó en una auténtica pesadilla deportiva.

Durante su breve gestión al frente del cuadro apodado el Bombillo, las estadísticas jugaron totalmente en su contra. Dirigió un total de 13 compromisos oficiales, donde registró un saldo de seis dolorosas derrotas, tres empates y únicamente cuatro victorias.

El amargo empate frente al modesto club Libertad colmó la paciencia de la directiva, sobre todo porque el equipo quedó hundido en la peligrosa zona del Hexagonal por el descenso.

Periodistas locales de gran renombre como Kevin Verdezoto, Javier Álava y Rogelio Arosemena destaparon la noticia sobre su inminente salida desde temprano. Según su información, las reuniones actuales se centran exclusivamente en finiquitar los términos legales y económicos del contrato para publicar el comunicado oficial de su destitución.

La decisión de cortar el proyecto nació de un consenso general, donde todas las partes reconocieron que la dinámica del plantel ya no tenía reparación tras los pobres resultados obtenidos.

No obstante, la prensa sudamericana defendió parcialmente al timonel uruguayo. Los informes de los medios deportivos señalan una evidente falta de actitud por parte de varios futbolistas del primer equipo. Este ambiente tóxico en el vestidor mermó el funcionamiento táctico, provocando crisis internas graves, como la salida del jugador Miller Bolaños, quien abandonó la institución el pasado mes de abril.

Sumado a esto, los seguidores reprobaron el desempeño en la cancha y la presión desde las gradas se volvió insostenible para continuar con el proyecto.

Con la inminente confirmación de su cese, el entorno del balompié de la Liga MX comenzó a especular sobre un posible retorno a La Noria. Para que Vicente Sánchez reciba una segunda oportunidad en Cruz Azul, la directiva celeste primero evaluará a fondo el trabajo de Joel Huiqui. El actual responsable técnico busca meterse de lleno a la pelea por el título del torneo Clausura 2026 y su destino final definirá si se buscan opciones para el banquillo.

A pesar del morbo que genera su regreso, existe un antecedente que complica la operación. Justo después de salir campeón del torneo de la Concacaf, la presidencia cementera optó por desechar el proyecto de Sánchez. La directiva prefirió apostar por Nicolás Larcamón, quien arrastraba un historial pobre en sus participaciones de Liguilla. Este movimiento demostró que la relación entre los altos mandos y el estratega charrúa terminó sumamente desgastada, convirtiendo su nombre en una opción muy remota para ocupar nuevamente la dirección técnica del equipo azul.