Víctima de Dani Alves desmiente acuerdos y enfatiza las secuelas emocionales

La joven, que ha presentado una denuncia de violación contra el exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, emitió un comunicado en el que desmiente rotundamente haber alcanzado un acuerdo con la defensa del futbolista, a pesar de haber mantenido conversaciones a instancias de Alves. La abogada de la víctima, Ester García, subrayó la irreparabilidad de los daños morales y secuelas que sufre su cliente como consecuencia de los hechos.

En el comunicado, García especificó que hasta la fecha no se ha logrado llegar a "ningún entendimiento" con la defensa de Alves, debido a las "diferentes posturas de las partes en relación con la gravedad extrema de los hechos y las posibles penas a imponer".

A diferencia de la Fiscalía, que solicita una condena de 9 años de prisión para el futbolista y una indemnización de 150 mil euros para la víctima, la acusación particular aún no ha presentado su escrito de calificación contra Alves. La denunciante no ha renunciado a la posible indemnización que le correspondería, como lo comunicó en agosto pasado a la magistrada instructora, siguiendo los procedimientos establecidos en la ley del "solo sí es sí," pero esto no se decidió durante el juicio.

No obstante, en su comunicado para desmentir el acuerdo con Dani Alves, la acusación particular destacó que "en cualquier caso de delito contra la libertad sexual, los daños morales y las secuelas son irreparables."

El comunicado también reveló que, dado que Dani Alves ya enfrenta cargos por agresión sexual, la defensa propuso entablar conversaciones con la Fiscalía y la acusación particular para alcanzar un acuerdo que redujera la pena del futbolista a cambio de admitir los hechos y compensar a la presunta víctima. Sin embargo, finalmente no se llegó a ningún acuerdo.

El internacional brasileño, no obstante, ha pagado los 150 mil euros estipulados por la jueza instructora en el auto de procesamiento, destinados a una posible indemnización para la víctima. Esto fue utilizado por su defensa en un intento de lograr una reducción de su condena mínima por el delito de agresión sexual.

El comunicado de la acusación particular también criticó las "informaciones sesgadas" que circularon en el último mes sobre las conversaciones entre las partes, y advirtió que tomará "acciones legales apropiadas" contra quienes difundan afirmaciones falsas con la intención de aumentar la presión y el sufrimiento de la perjudicada.

La nota agregó que, si bien se comprende el deber de informar y el interés mediático que genera el procedimiento judicial debido al procesamiento de una figura conocida, esto no justifica la publicación de informaciones cuyo único resultado es agravar el evidente sufrimiento de la víctima.