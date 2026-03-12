Celestino Zapata lidera a Astros en victoria sobre Naranjeros

Con un par de rallys demoledores en los primeros innings, los Astros labraron una victoria por paliza de 19 carreras a 8 sobre Naranjeros, al enfrentarse el pasado miércoles en la Liga de Béisbol de 60 años y más.

La novena espacial prendió temprano la ofensiva y no soltó el control del score. En el primer rollo, Marino Calderón, Juventino Interial y Celestino Zapata timbraron la registradora para sumar las primeras 3 rayitas a la cuenta, pero el bombardeo más contundente llegó enseguida, con un rally de 6 anotaciones en la segunda entrada y otra andanada de 7 rayitas en el tercer episodio, para dejar el triunfo prácticamente encaminado.

La ofensiva no aflojó el paso. En el cuarto inning, Celestino Zapata volvió a pisar el plato para ampliar la ventaja a 17-4, mientras que en la sexta tanda Juventino Interial y el propio Zapata cruzaron nuevamente el pentágono y le pusieron el cerrojo a la segunda victoria de los Astros en la presente campaña.

Por su parte, los Naranjeros tuvieron un par de destellos y lograron acortar la diferencia. En el cierre del segundo episodio armaron un rally de 4 carreras a caro de Ernesto Ibarra, Pedro Espinoza, Víctor Contreras e Ismael Ledezma; después, en el séptimo rollo, movieron la pizarra con otro racimo de 4, cosechado por Ramón Robles, el propio Ibarra, Felipe García y Pedro de la Cerda.

Con una sólida labor desde el segundo capítulo, tras relevar al abridor Cipriano Estrada, Juan M. Rodríguez se acreditó el triunfo ante Javier Romo, quien tiró apenas 1.1 innings en la lomita del Parque "Chacho" Fabela. A su vez, Celestino Zapata fue el mejor toletero de la jornada al pegar de 5-5 y aportar una "manita" de carreras.