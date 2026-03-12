Colonia Obrera se impone 3-1 a Hipódromo en jornada 4

Tras dos derrotas consecutivas, el equipo de la Colonia Obrera volvió a tener un motivo para celebrar al imponerse por marcador de 3-1 ante la escuadra de la Colonia Hipódromo, en partido que disputaron en la cancha "Chavín" Rivera, durante la cuarta jornada del calendario regular.

El conjunto obrero se aprovechó del sotanero de la tabla general para reencontrarse con la victoria, luego de un par de tropiezos previos. Con este resultado, la Obrera llegó a 6 puntos y tomó distancia de la parte baja de la clasificación, mientras que la Hipódromo sigue sin sumar tras encadenar cuatro derrotas.

Miguel Morado fue el encargado de abrir el marcador, luego apareció Carlos Macías para ampliar la ventaja obrera, mientras que en la parte complementaria, Efrén Pérez se hizo presente en el marcador para sentenciar el triunfo. Por su parte, los del sector Oriente alcanzaron a salvar la honra con un solitario tanto de Jorge Navarro, quien anotó en los minutos finales del tiempo reglamentario.

Con una inspirada actuación de Roberto Reyes, el representativo de la Colonia Borja consiguió su segunda victoria de la temporada al vencer por apretado marcador de 3-2 a Legendarios Hipódromo, en otro compromiso correspondiente a la jornada 4.

Reyes ingresó al terreno de juego en la parte complementaria y marcó la diferencia al firmar un triplete, con anotaciones a los minutos 52, 72 y 78 que terminaron por encaminar la victoria borjista. A su vez, los del sector Oriente descontaron con un par de dianas de Jorge Arévalo, quien movió el marcador a los minutos 10 y 70.