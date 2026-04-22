Mapaches vencen a Raptors en la Liga de Voleibol Rangelitos: Monclova

Los Mapaches vinieron de menos a más y salieron de la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez con una valiosa victoria, tras superar en tres episodios a la escuadra de Raptors en uno de los partidos más reñidos de la cartelera dominical de la Liga de Voleibol Rangelitos.

En el arranque del encuentro, los dinosaurios mostraron mejor nivel de juego y lograron apuntarse el primer episodio con cartones de 25-19. Sin embargo, los del "antifaz" regresaron a la cancha a encarar el segundo set con una estrategia distinta y revirtieron el dominio, imponiéndose por 25-22 para emparejar el duelo y mandar la definición a un tercer set.

Motivados y encendidos, los Mapaches tuvieron un mejor cierre y lograron sellar la victoria con parciales de 15-13 en un cerrado set, reafirmando su buen paso dentro de la categoría Varonil.

En otro enfrentamiento correspondiente a la categoría Varonil, los Cuervos requirieron de tres sets para superar a un aguerrido sexteto de los Judas. Los emplumados se agenciaron el resultado con parciales de 26-24, 22-25 y 15-11 tras un cotejo intenso de principio a fin.

Por otro lado, Los Almanza salieron airosos en una confrontación muy pareja frente al conjunto de Jaguares Master, al que doblegaron en tres capítulos. La dinastía hizo la hombrada tras caer en el primer capítulo, imponiéndose con parciales de 19-25, 25-15 y 15-12, sumando su primer acierto del torneo.