Mets rompen racha perfecta de Yankees en AHMSA: victoria 4-2

Los Mets terminaron con la racha perfecta que presumía el equipo de Yankees. En encuentro que se escenificó en el Parque AHMSA, el pitcheo metropolitano desactivó a los bombarderos y soportó la doble victoria, en acciones de la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz del Club Astros.

Kevin Mena y Miguel Martínez timbraron en el primer rollo para darle ventaja tempranera a los Mets, después, Rolando Mena anotó en la tercera tanda y Aarón Torres apareció en el fondo de la sexta para sellar la victoria por pizarra de 4-2, en el primer juego del doble cartel que se disputó el pasado domingo, dentro de la serie 4.

En el montículo, Leonardo Arellano tuvo una notable actuación y sostuvo el resultado que le quitó el invicto a la novena de la familia Orozco Padilla. La derrota fue para Alex Arce con labor de 6 entradas completas, mientras que Guillermo Ramos apoyó la causa con una carrera en el cuarto capítulo, secundado por Erick Flores en la quinta entrada para recortar la diferencia en los cartones finales.

Posteriormente, los Mets combinaron una sólida serpentina de Héctor Avilez con ataques en la tercera y cuarta entrada, para redondear la tarde con un triunfo por pizarra de 4-1 y consumar la limpia sobre Yankees.

Axel Alejo y Rolando Mena comenzaron a gestar la ventaja con timbres en el tercer rollo, mientras que en la cuarta tanda, Raúl Rodríguez y Sebastián Carmona agregaron un par de rayitas que terminaron por sentenciar la victoria. Por los bombarderos, Alonso Ramos se hizo presente en el segundo capítulo con la carrera que evitó la blanqueada.

En la serpentinera, Avilez lanzó 5 innings de una carrera y un hit, recetó 3 ponches y otorgó una base por bola, para agenciarse el acierto ante Angel Morales.