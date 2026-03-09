Club Potros Coahuila: Triunfos y empate en jornada 2 de football

Con dos triunfos y un empate frente a Dragones de Piedras Negras, el Club Potros tuvo una satisfactoria presentación como local dentro de la Temporada Juvenil 2026 de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila, dentro de la jornada 2 que se disputó el pasado domingo.

El encuentro de la categoría U-14 fue el más intenso de la triple cartelera celebrada en el emparrillado de la UAdeC, donde el club de la colonia Tecnológico contó con el apoyo de una numerosa porra. Los corceles tuvieron que exigirse al máximo para imponerse por marcador de 34-18 sobre el conjunto fronterizo, ligando así su segundo triunfo de la campaña.

Kevin Espinoza lideró la ventaja de los guindas con 3 touchdowns y una conversión, buenos para 20 puntos, mientras que Enrique Acosta reforzó la cuenta con 2 anotaciones y una conversión, a la vez que por la visita, Rogelio Ruiz y Ángel Mazuka cruzaron las diagonales para el descuento.

Después, en la categoría U-16, Potros y Dragones dividieron honores al empatar 8-8 en un cotejo bastante reñido. Leonardo García consiguió el touchdown para los locales y Ludwin Flores concretó la conversión, mientras que los nigropetenses respondieron por medio de Mario Pérez y Alfredo Rivera para lograr la igualada.

Por último, Potros cerró la jornada con una contundente victoria de 30 puntos a 0 en la categoría U-18, dejando su marca en 2-0. Brayan Chong llegó a la tierra prometida en dos ocasiones para apuntalar la ventaja de los corceles, secundado por Jalz Galicia, Arturo Hernández, Sergio Correa y Sebastián Prado para labrar una holgada ventaja sobre Dragones.

Para el próximo fin de semana, los imbatidos Potros viajarán a Acuña para enfrentar al Club Osos en la tercera fecha del rol.