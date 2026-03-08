Cenfor Pachuca inicia la Copa Xochipilli con victoria 3-0 sobre FC Mirador

El Cenfor Pachuca tuvo una soberbia presentación en la Temporada 2026 de la Copa Xochipilli de Fútbol, al imponerse sobre el FC Mirador por clara diferencia de 3 goles contra 0, en cotejo que protagonizaron ayer por la mañana, dentro de la jornada 1.

Con una ofensiva certera y una zaga que desarticuló los ataques del rival, los Tuzos del Pachuca debutaron con el pie derecho en la nueva campaña y registraron sus primeros 3 puntos en la categoría Infantil.

En el primer tiempo del partido que se disputó en la cancha del Parque 1, Emilio Alanís se encargó de firmar el primer gol de la temporada para el Cenfor, en una gran jugada individual que exhibió su efectividad frente al arco.

Posteriormente, Juan Vázquez se hizo presente en el marcador al concretar la segunda anotación, decisiva para perfilar a los Tuzos hacia el triunfo, mientras que en la parte complementaria apareció Logan Domínguez, quien tras ingresar de cambio, mandó el esférico al fondo de la red para darle tintes de goleada al resultado.