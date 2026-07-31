América Femenil se prepara para defender sus títulos en Apertura 2026

En el América Femenil no hay lugar para el conformismo. El técnico Ángel Villacampa va por más laureles para colocar en el histórico triplete recientemente conquistado. Convertir a las Águilas en un "equipo de época", el siguiente paso, "Dudas nunca se ha tenido del trabajo hecho, es el dolor de no levantar esos títulos porque el equipo lo merecía por números, son objetivos. Llevamos tres años siendo el mejor en puntos, los mejores números en goles a favor o en contra, ahora tenemos un momento de exigir más: Cuando se pierde todos exigen; entonces cuando se gana es hacerlo más, porque es el camino para ser un equipo de época", resaltó Ángel Villacampa en su conferencia de prensa, en las instalaciones de Coapa.

Con ese nuevo parámetro y respaldado con amplio crédito en el puesto, Ángel Villacampa se declara listo para el Apertura 2026 y la defensa de los títulos de Liga MX, de Concachampions W y el Campeón de Campeonas. "Es la mentalidad que debemos tener, una lección de vida nunca bajar los brazos, insistir, ser perseverante en el día a día, al final siempre hay premio. Lo hemos hecho realidad, pero ya pasó, ojalá podamos celebrar con mucha gente, con los americanistas el día 8 de agosto en el Banorte (reciben a Cruz Azul), en este club está claro que lo que pasó ayer ya no cuenta, entonces la naturalidad es no perder la esencia. Qué bueno tener la confianza intacta, al final se responde con títulos, somos exigentes con las jugadoras", reiteró el estratega español.

Para el segundo semestre del año, la Liga MX Femenil se transformó con un formato de dos grupos, similar al de los inicios de la competición en el 2017. "En cuanto al formato, más jugadoras estarán disponibles para partidos de mayor intensidad, lo hemos sufrido con muchas lesiones, jugábamos cada tres días, teníamos más partidos, miércoles-domingo/miércoles-domingo, sumado a jugadoras en selección. Después venían los 20 días de descanso y empezaba el siguiente torneo. Con este formato, al menos daremos respiro a las jugadoras. Son tres partidos menos, pero al final nosotras como Club América es ser las primeras, tenemos focalizado el primer partido con Santos (próximo lunes, en Torreón, Coahuila), y el segundo partido contra Cruz Azul en el Banorte", explicó ya con la mira en la final de liga el 20 de diciembre.

Las Águilas del América Femenil han confirmado sus duelos de local en dos sedes: Estadio Banorte (3 partidos) y cancha Centenario en las instalaciones de Coapa (4). Pero dejar el Estadio Ciudad de los Deportes, el 'Azulcrema', clave en la consagración de los títulos del Clausura 2026 y de Concacaf W, no parece doler ni causar apuro en el entrenador ni en las jugadoras. "Es para disputar partidos en nuestra casa, poder llenar nuestra Cancha 5 (Centenario), que es nuestra casa donde entrenamos todos los días, creyendo y queriendo ser mejores. Cuatro partidos por jugar acá y tres en el Banorte más la Liguilla. "Nosotras si algo tenemos es que nos adaptamos a las circunstancias, lo que tenemos que hacer, más allá de jugar cuatro partidos en Coapa, es mirar que vamos a jugar tres en un estadio que es mítico, emblemático, que en ese 8 de agosto tenemos una fiesta y que hemos hecho ordinario lo que es realmente extraordinario: jugar en el Banorte. Hay que aceptarlo como viene y prepararnos para estar a la altura", comentó al tiempo que se reservó la justificación de no usar el Estadio Ciudad de los Deportes, calificado en pretemporada no apto tras un dictamen de la Liga MX.