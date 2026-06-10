Tuzos Monclova logra victoria clave ante Cefor Pachuca 15 con Iker Guevara

El equipo de Tuzos Monclova sumó 3 puntos de enorme valor en un duelo con tintes de clásico, al imponerse por marcador de 3 goles a 2 sobre Cefor Pachuca 15 en una tarde donde la figura de Iker Guevara brilló con luz propia.

La cancha del Parque Xochipilli fue escenario de un cotejo que se desbordó en intensidad, golazos y drama. Al final, los Tuzos impusieron condiciones y sacaron un resultado importante para sus aspiraciones de entrar a la liguilla en la categoría Infantil.

Iker Guevara salió con la mira perfectamente calibrada para firmar una espectacular tercia de anotaciones. El delantero se convirtió en una pesadilla para la zaga rival al hacerse presente en los momentos clave del encuentro, coronando su actuación con el gol que rompió el empate en los minutos finales y terminó inclinando la balanza a favor de los Tuzos.

Por su parte, Cefor Pachuca 15 vendió cara la derrota y respondió con determinación cada vez que se vio abajo en el marcador. Rodrigo Pérez y Cristopher Saldaña encontraron el camino al gol para emparejar de manera momentánea los cartones 2-2, manteniendo con vida a su equipo hasta el cierre del compromiso. Sin embargo, la última palabra la tuvo Guevara, quien selló una victoria que mantiene a Tuzos Monclova en la pelea por un boleto a la liguilla de la categoría Infantil.