Futura mamá Jenifer Michel Villalobos festeja su baby shower

En la dulce espera con gran ilusión y alegría Jenifer Michel Villalobos se encuentra, ya que muy pronto traerá al mundo a su bebé que la hará sentir lo que es ser mamá por primera vez.

Es por dicha razón familiares y amistades se reunieron en un cálido baby shower para compartir con la futura mamá esta especial etapa de su vida, disfrutando de una agradable convivencia en la que no faltaron las felicitaciones, los obsequios y los mejores deseos para la llegada del pequeño, prevista para el próximo 24 de junio y llevará por nombre de Evan Adriel.

Jenifer compartió la felicidad que vive junto a su esposo, Emmanuel Contreras Jiménez, con quien espera con gran emoción el nacimiento de su primer bebé. Durante el festejo recibió múltiples muestras de afecto de sus seres queridos, quienes la acompañaron en esta significativa celebración.

La celebración reunió a familiares y amigos para compartir la alegría del próximo nacimiento.

Entre los asistentes destacaron su tía materna Karla Gaytán, su suegra Elvira Contreras, su tía materna Patricia Villalobos, su padre Oscar Villalobos y su abuelita María Elena Hernández, quienes expresaron su entusiasmo por la próxima llegada del nuevo integrante de la familia.

Evan Adriel, el primer hijo de Jenifer y Emmanuel, está previsto para el 24 de junio.

La futura mamá agradeció las atenciones recibidas durante la reunión, la cual estuvo llena de momentos especiales que quedarán grabados en el recuerdo de todos los presentes, mientras continúan la cuenta regresiva para dar la bienvenida al pequeño Evan Adriel.