¡Vinicius no recibiría el Balón de Oro! Real Madrid no irá a la ceremonia

El Real Madrid ha decidido que sus jugadores no asistirán a la ceremonia del Balón de Oro, que se celebrará este lunes en el Teatro de Chatelet, París. La decisión surge tras la convicción de que el delantero brasileño Vinicius Jr., uno de los favoritos para ganar el galardón, no será reconocido como el mejor jugador del mundo.

"Si los criterios del premio no otorgan el Balón de Oro a Vinicius, esos mismos criterios deberían considerar a Carvajal. Al no ser así, es evidente que el Balón de Oro no respeta al Real Madrid, y el club no estará donde no se le respeta", declaró el equipo a la agencia AFP.

Las razones detrás de la controversia

Durante la temporada 2023-2024, Vinicius demostró un rendimiento sobresaliente, registrando 24 goles y 11 asistencias en competiciones europeas, y fue pieza clave en los títulos del Real Madrid en LaLiga y la UEFA Champions League. Sin embargo, informes de medios españoles y franceses, entre ellos Marca, apuntan a que uno de los factores decisivos fue el ´fair play´, un aspecto que habría afectado las votaciones en su contra.

La gala de este año, organizada por la revista France Football, ha cambiado su protocolo manteniendo en secreto al ganador hasta el momento de la ceremonia, en un intento por evitar filtraciones. Esta vez, las ausencias notables de Vinicius, Carvajal y Jude Bellingham han dejado claro que no hay expectativas de triunfo para ellos.

¿Quién se perfila como el próximo Balón de Oro?

Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City, se posiciona como uno de los favoritos tras una temporada destacada. Con 28 años, Rodri fue galardonado como Mejor Jugador de la Eurocopa 2024, además de lograr títulos con el Manchester City, incluyendo la Premier League y la Supercopa de Europa bajo la dirección de Pep Guardiola.

Este galardón, otorgado exclusivamente por France Football, involucra una votación de periodistas de los 100 países mejor posicionados en el ranking FIFA, y se ha consolidado como uno de los más prestigiosos reconocimientos en el fútbol tras su separación de la FIFA