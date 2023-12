Voceadorcitos ¡Reciben a Santa Claus!

"Nunca me voy a olvidar de ellos, mientras dios me de licencia, salud y bienestar", dice José Francisco Rodríguez Castillo.

Y agregó; Para mí en estos casi 41 años, es una satisfacción y orgullo enorme, venir a Monclova, y hacer estos donativos, a los que venden los periódicos de la localidad, boleros y deportistas, recordando que en los años de los 50´s yo fui uno de ellos.

Fue en Fundación José Rodríguez Castillo, en donde "Pepe", auxiliado por su sobrino Vladimir y el Peque, hizo importantes donativos a cerca de 123 personas que se dedican a vender los periódicos de la localidad.

"Ramiro, me dice Pepe Rodríguez, tenía cerca de 12 años que no venía a Monclova, me pegó el COVID, y me puse mal, pero gracias a Dios, regreso para ver a mis muchachos, para desearles una Feliz Navidad".

Recordó José Francisco Rodríguez Castillo, que fue en 1982, en Club Social y de Servicios, en donde hizo el primer donativo, una comida en coordinación con los socios del club, entonces había mucho más voceadorcitos, les hice regalos.

"Pepe" Rodríguez vendió desde la edad de 10 años periódicos, después a los 13 años, al terminar la primaria, me fui con mi padre a los Estados Unidos, en donde desde pequeño, me puse a trabajar.

Ayer recibieron sus donativos los vendedores de periódicos, y manifestaron su agradecimiento, a Pepe que cada año está con ellos, "que Dios los bendiga les dijo a todos ellos, hay que trabajar", concluyó diciendo el Santa Claus, que llegó a Dallas Texas para quedarse.

Cabe señalar que una liga de beisbol infantil lleva el nombre de José Rodríguez Castillo, también a patrocinados a otros clubs deportivos con uniformes y franquicias de registro, y fue elegido como el trabajador del año en Dallas Texas.