La participación de Carlos Alcaraz en los cuartos de final de la Copa Davis 2026 sigue siendo una incógnita, aunque España ya perfila un plan para administrar el esfuerzo de su principal figura con miras a la lucha por la Ensaladera de Plata.

El murciano realizó este miércoles su primer entrenamiento en Bolonia, pero la intención del capitán David Ferrer sería reservarlo en los partidos individuales ante Austria y utilizarlo únicamente si resulta necesario disputar el dobles.

El equipo español enfrentará al conjunto austriaco este jueves 26 de noviembre, con el objetivo de avanzar a las semifinales de la Final 8. La preocupación por el estado físico de Alcaraz apareció después de su exigente participación en las ATP Finals de Turín, donde conquistó su primer título tras vencer a Alexander Zverev, pese a sufrir molestias en el isquiotibial izquierdo.

El número tres del mundo llegó a Bolonia después de disputar cinco encuentros en Turín y necesitar atención física durante el torneo. Aunque consiguió completar su participación y levantar el trofeo, prefirió no comprometerse sobre su disponibilidad para la primera serie de la Copa Davis.

"Todavía estoy recuperándome, no quiero dar nada por hecho", explicó el español al hablar sobre su estado físico. También señaló que cada día se siente un poco mejor y que la decisión final corresponderá a David Ferrer.

Alcaraz trabajó este miércoles durante dos horas en las instalaciones del BolognaFiere, principalmente junto a Marcel Granollers, especialista en dobles. La sesión incluyó protección en el muslo izquierdo y ejercicios orientados a preparar una posible participación en esa modalidad.

La estrategia de Ferrer contempla que Rafa Jódar y Dani Mérida disputen los dos encuentros individuales. De esta manera, Alcaraz tendría más tiempo para recuperarse y prepararse para una eventual semifinal, prevista para el sábado, si España consigue superar a Austria.

El murciano podría formar pareja con Granollers si la serie llega igualada 1-1 y necesita resolverse en el tercer partido.

España busca conquistar su séptima Copa Davis, un título que no consigue desde 2019. La prioridad ahora es superar los cuartos de final sin comprometer la condición física de su principal estrella, especialmente ante la posibilidad de enfrentar posteriormente a Alemania o Gran Bretaña.

La decisión definitiva sobre Alcaraz dependerá de sus sensaciones y de la estrategia que establezca Ferrer antes del enfrentamiento.