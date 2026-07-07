Ciclista sufre accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un ciclista terminó hospitalizado con diversos golpes luego de verse involucrado en un accidente vial registrado la mañana de este martes en el Fraccionamiento Carranza, donde presuntamente circulaba en sentido contrario por el bulevar Harold R. Pape y terminó impactándose contra un automóvil.

El percance ocurrió alrededor de las 08:00 horas en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la calle Cesáreo Castro, movilizando a paramédicos y oficiales del Departamento de Control de Accidentes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Alejandro, de 24 años de edad, conducía un automóvil sobre la calle Cesáreo Castro con dirección al oriente. Al llegar a la intersección disminuyó la velocidad y observó el flujo vehicular antes de intentar incorporarse al bulevar.

Sin embargo, en ese momento fue sorprendido por un ciclista que descendió de la banqueta y avanzaba en sentido contrario, lo que hizo imposible evitar el impacto.

El lesionado fue identificado como Daniel Salvador, de 45 años de edad, vecino de la colonia Del Pueblo, quien viajaba a bordo de una bicicleta marca GOS en colores naranja y negro.

Paramédicos del SAMU acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios al ciclista, quien presentaba diversos golpes. Aunque las lesiones no fueron consideradas de gravedad, fue trasladado a un hospital para una valoración médica y descartar complicaciones.

Una vez concluidas las diligencias, oficiales de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y determinaron de manera preliminar que la responsabilidad recaía sobre el ciclista, al desplazarse en sentido contrario e invadir la trayectoria del automóvil.