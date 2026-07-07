Cuerpos de emergencia controlan incendio de camioneta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este martes en la Zona Centro, luego de que una camioneta comenzó a incendiarse repentinamente mientras circulaba por la calle Zaragoza, obligando al conductor a abandonar la unidad antes de que las llamas la consumieran casi por completo.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Zaragoza y Progreso, donde oficiales del Departamento de Control de Accidentes que patrullaban el sector observaron que una camioneta JAC color blanco despedía intensas llamas desde el área del motor, mientras su conductor buscaba ponerse a salvo.

El chofer de la unidad fue identificado como Jesús Ramón Sánchez Barajas, de 43 años de edad, quien logró descender a tiempo del vehículo y salió ileso del siniestro.

Sin perder tiempo, los oficiales detuvieron su marcha y utilizaron los extintores que portaban en sus patrullas para tratar de contener el incendio. Sin embargo, el fuego continuó propagándose con rapidez, consumiendo cada vez más la camioneta.

Al esfuerzo también se sumó personal de una gasolinera cercana, que facilitó varios extintores, además de detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes igualmente intentaron controlar las llamas. Pese a utilizar al menos siete extintores entre todas las corporaciones y particulares, el incendio no pudo ser sofocado.

Ante el riesgo de que el fuego alcanzara el tanque de combustible de la camioneta y provocara una explosión, se solicitó de inmediato el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos arribaron en cuestión de minutos para combatir el siniestro.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron extinguir completamente el fuego, aunque para entonces la camioneta ya había quedado con severos daños materiales.

Como medida preventiva, elementos de Tránsito Municipal cerraron la circulación en las calles Zaragoza y Progreso mientras se desarrollaban las maniobras, evitando que otros automovilistas o peatones corrieran algún riesgo.

Finalmente, Jesús Ramón Sánchez Barajas comentó a las autoridades que el incendio pudo haberse originado por un probable cortocircuito en el compartimiento del motor, versión que será analizada por las autoridades correspondientes.