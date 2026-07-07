Fuga de Diego N revela agresiones en centro de rehabilitación Cadeli

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La fuga del joven que terminó hospitalizado tras sufrir una grave lesión en un brazo destapó una serie de señalamientos contra el centro de rehabilitación Cadeli, donde internos y familiares, bajo condición de anonimato por temor a represalias, denunciaron presuntas agresiones físicas, amenazas e irregularidades en el funcionamiento del anexo.

De acuerdo con los testimonios recabados, el joven lesionado, identificado como Diego N, quien apenas cumplió 18 años hace unos días, presuntamente intentó escapar durante la madrugada para evitar seguir siendo golpeado. En su huida brincó una barda con protección de púas y navajas, sufriendo una profunda herida en uno de sus brazos que le provocó una severa hemorragia.

Según las denuncias, el joven perdió una importante cantidad de sangre, requirió transfusiones y fue sometido a una cirugía. Actualmente permanece internado en el Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde médicos le informaron a su familia que sufrió daños en tendones y nervios, por lo que existe el riesgo de que pierda la movilidad de varios dedos de la mano afectada.

Familiares aseguraron que el centro de rehabilitación no ha asumido los gastos médicos, argumentando además que el paciente no cuenta con seguridad social. También afirmaron que otro joven que habría escapado del mismo lugar continúa sin ser localizado.

Entre las acusaciones difundidas se señala directamente a los encargados del anexo como presuntos responsables de agresiones contra internos, además de supuestas amenazas para impedir que las víctimas denuncien los hechos. Incluso, algunos denunciantes aseguraron que existe temor entre quienes permanecen internados debido a presuntas represalias.

Asimismo, en las denuncias se mencionan presuntas irregularidades administrativas, entre ellas que Diego N habría permanecido internado siendo menor de edad mediante documentación presuntamente alterada. También se lanzan señalamientos sobre un supuesto ingreso de drogas al interior del centro y otras conductas que, aseguran los denunciantes, deberán ser investigadas por las autoridades competentes.

Hasta el momento, ninguna de estas acusaciones ha sido confirmada oficialmente y los responsables del anexo no han emitido una postura pública sobre los señalamientos.

Mientras tanto, familiares de los internos pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado y de las autoridades de Salubridad para que se investigue a fondo el funcionamiento del centro de rehabilitación y se esclarezcan los hechos denunciados.