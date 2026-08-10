Taxi embiste a motociclista

MONCLOVA, COAH.– Un motociclista terminó con diversos golpes luego de ser embestido por un taxi cuando circulaba por la carretera federal 57, a la altura de la Puerta 4 de Altos Hornos de México.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas de este lunes, en el entronque con la avenida Susan Lou Pape, al oriente de Monclova, donde Héctor Antonio Santiago, de 23 años, vecino de la calle 45 de la colonia Valle de San Miguel, viajaba a bordo de su motocicleta.

De acuerdo con el reporte preliminar, el joven circulaba por la federal 57 cuando fue alcanzado por un Nissan Tsuru destinado al servicio de transporte público, perteneciente a la línea Radiotaxis Cherokee.

El automóvil de alquiler era conducido por un hombre mayor que, presuntamente, no extremó precauciones al intentar incorporarse hacia la Puerta 4, luego de circular procedente de la avenida Las Torres.

La maniobra provocó que el taxi se atravesara en la trayectoria del motociclista, quien terminó impactándose contra la unidad y salió proyectado hasta caer sobre el pavimento.

Tras el accidente, Héctor Antonio presentó diversos golpes, por lo que fue auxiliado por paramédicos del GRUM que acudieron al sitio.

Luego de ser valorado, los socorristas determinaron que sus lesiones no ameritaban traslado hospitalario, por lo que permaneció en el lugar para continuar con las diligencias correspondientes.

El accidente ocurrió en la carretera federal 57, a la altura de la Puerta 4 de AHMSA.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento del percance y elaborar el peritaje que permitirá establecer cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.

Héctor Antonio Santiago, de 23 años, fue atendido por paramédicos tras el choque.

Finalmente, ambos involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la comandancia municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para resolver el pago de los daños ocasionados.

Las autoridades investigan las causas del accidente y buscan deslindar responsabilidades.