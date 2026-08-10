Motociclista derrapa y acaba en hospital

FRONTERA, COAH.- Un motociclista terminó en el hospital luego de perder el control de su unidad y derrapar sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, durante la noche del domingo.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió a la altura del exterior del 105 Batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde Jesús Esquivel, de 27 años, circulaba a bordo de una motocicleta.

Automovilistas que pasaban por el sector se percataron del accidente y solicitaron apoyo, lo que provocó la movilización de paramédicos del GRUM y elementos del Departamento de Control de Accidentes.

Los primeros en llegar fueron los socorristas, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde quedó bajo valoración médica.

Atención médica y peritaje

Mientras el lesionado era llevado al nosocomio, los oficiales de Control de Accidentes permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y documentar la posición de la motocicleta y las condiciones en que ocurrió el percance.

Los agentes elaboraron el peritaje para determinar qué provocó que Jesús perdiera el control y establecieron las circunstancias del accidente, además de deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse.