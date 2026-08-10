Fuerte choque entre Pontiac y Nissan deja daños en Monclova

Un fuerte choque entre dos automóviles dejó daños materiales de consideración la noche de ayer sobre el bulevar San José, a la altura de la colonia El Mirador.

El accidente ocurrió cuando Alberto de Jesús conducía un Pontiac negro por la calle El Mirador, con dirección al sur, y al intentar incorporarse al bulevar quedó atravesado en la trayectoria de un Nissan Versa azul que circulaba hacia el poniente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El impacto provocó daños considerables en ambas unidades. El Nissan era conducido por Marcela, quien viajaba acompañada de su pequeño hijo. Tras la colisión, los tres ocupantes permanecieron en el lugar y fueron reportados ilesos.

De acuerdo con los primeros reportes, Alberto de Jesús fue señalado como presunto responsable del percance debido a la maniobra realizada al incorporarse al bulevar San José. Marcela manifestó que no pudo evitar el impacto y señaló que el Nissan circulaba sin las luces encendidas al momento del accidente. Esta versión quedó asentada en los reportes iniciales.

Detalles del choque

El estruendo del encontronazo llamó la atención de habitantes y automovilistas que se encontraban en el sector. Los conductores permanecieron en el sitio para responder por los daños ocasionados. Pese a la fuerza de la colisión, Alberto de Jesús, Marcela y el menor no sufrieron lesiones y ninguno requirió traslado a un hospital.

Tampoco fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia. El accidente quedó únicamente en daños materiales, mientras los reportes correspondientes fueron considerados para establecer las responsabilidades derivadas del percance.