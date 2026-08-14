Joven cae en arroyo de Monclova y es auxiliada

MONCLOVA, Coah.– Una joven de 18 años terminó en el fondo de un arroyo tras sufrir una caída de más de tres metros durante la madrugada, en calles de la colonia Emiliano Zapata.

El accidente ocurrió alrededor de la 01:30 horas sobre la calle 16, en las inmediaciones de la avenida Oriente, donde María Fernanda Cantú Medellín convivía con sus familiares en el exterior de su domicilio.

De acuerdo con los primeros informes, la joven se levantó para caminar unos metros y realizar una llamada telefónica, pero la poca visibilidad habría provocado que no se percatara del desnivel.

María Fernanda dio un paso en falso y cayó al arroyo desde una altura superior a los tres metros, resultando con diversos golpes.

Sus gritos alertaron a sus familiares, quienes acudieron de inmediato y lograron auxiliarla para posteriormente solicitar la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para valorar a la joven y brindarle los primeros auxilios. Aunque requería atención médica, sus familiares decidieron trasladarla por sus propios medios a una institución hospitalaria.

Vecinos del sector también manifestaron su preocupación por las condiciones del arroyo, debido a su profundidad y a que se encuentra prácticamente colindante con cuatro domicilios.

Ante el riesgo que representa el lugar, habitantes solicitaron la intervención de las autoridades municipales para analizar la colocación de alguna medida de protección que permita prevenir otro accidente.