se 'vuela' alto y termina en negocio

MONCLOVA, COAH.– Daños materiales valuados en varios miles de pesos dejó un aparatoso accidente registrado en calles de la colonia El Pueblo, donde una camioneta terminó impactada contra un negocio de rótulos luego de provocar un choque en un crucero.

El percance ocurrió cuando Raúl, conductor de una camioneta Ford EcoSport color negro, circulaba sobre la calle Mina con dirección al poniente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al llegar al cruce con la calle Cuauhtémoc, presuntamente no respetó el señalamiento gráfico de Alto y se atravesó al paso de un automóvil Ford Fusion color blanco, conducido por Ángel, de 27 años, quien circulaba con preferencia hacia el sur.

Sin oportunidad de evitar el impacto, el conductor del Fusion se estrelló contra la camioneta, la cual salió proyectada hasta terminar contra la fachada de un negocio dedicado a la elaboración de rótulos, ocasionando daños adicionales al establecimiento.

Reacción de la comunidad

El fuerte estruendo alarmó a comerciantes y vecinos del sector, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante el sistema 911.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para valorar a los dos conductores; sin embargo, ambos resultaron ilesos y no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente, recabaron evidencias y testimonios para deslindar responsabilidades.

De manera preliminar, las autoridades señalaron como presunto responsable al conductor de la Ford EcoSport, al considerar que omitió el señalamiento de Alto y provocó el accidente.