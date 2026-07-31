La joven Galilea Jocelyn escapa tras ser golpeada y quemada por su pareja

MONCLOVA, COAH.- Una joven de 25 años vivió momentos de terror al ser presuntamente privada de su libertad y brutalmente agredida por su pareja sentimental, quien la habría golpeado, amarrado y quemado con un cigarrillo en diferentes partes del cuerpo antes de que lograra escapar para pedir ayuda.

La víctima, identificada como Galilea Jocelyn, logró salir del domicilio ubicado sobre la calle 28 de la colonia Hipódromo y corrió hasta la calle Londres, en la colonia Chinameca, donde vive su madre, a quien pidió auxilio tras la violenta agresión.

Detalles de la agresión

De acuerdo con el testimonio de la joven, horas antes su pareja sentimental, identificado como Jesús Ibarra, le ordenó acudir a cobrar un dinero, advirtiéndole que debía regresar con el efectivo a toda costa. Sin embargo, al no conseguir el pago y volver con las manos vacías, el hombre presuntamente reaccionó de manera violenta.

La afectada relató que fue golpeada en repetidas ocasiones; posteriormente, amarrada y quemada con un cigarrillo en distintas partes del cuerpo. Además, aseguró que su agresor le escribió una palabra ofensiva en la frente con un marcador permanente.

Aprovechando un descuido, la joven logró desatarse cuando el sujeto salió del domicilio y escapó para refugiarse con su madre, quien de inmediato solicitó el apoyo del sistema de emergencias 911.

Respuesta de las autoridades

Al lugar acudieron elementos del Grupo de Reacción Centro (GRC), oficiales de la Policía Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las primeras investigaciones.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a Galilea y posteriormente la trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica debido a las lesiones que presentaba.

Mientras tanto, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para localizar al presunto agresor, quien hasta el cierre de esta edición no había sido detenido.