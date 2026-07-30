Policía Municipal detiene a dos por consumo de drogas en la vía pública

MONCLOVA, COAH.– Dos hombres fueron asegurados por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendidos consumiendo sustancias tóxicas en calles de la colonia Colinas de Santiago durante la mañana de este jueves.

La detención ocurrió mientras los oficiales realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito en ese sector de la ciudad.

Fue sobre la calle Provincia de Coahuila donde los uniformados detectaron a Javier López, de 40 años de edad, acompañado de otro individuo, quienes presuntamente se encontraban inhalando sustancias prohibidas en la vía pública.

Al confirmar la falta administrativa, los policías procedieron al aseguramiento de ambos sujetos, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Los detenidos quedaron a disposición del juez calificador en turno, quien ordenó su ingreso a las celdas por varias horas como sanción por consumir sustancias tóxicas en la vía pública.