Accidente en Libramiento Carlos Salinas de Gortari

FRONTERA, COAH.— Un accidente por alcance registrado la tarde de este jueves sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la Universidad Politécnica, activó el despliegue de la Policía Estatal Coahuila y de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), dejando como saldo cuantiosos daños materiales y un buen susto para los conductores involucrados.

El percance ocurrió cerca de las 14:00 horas, en el kilómetro 14, donde se reportó un fuerte impacto entre dos vehículos que obligó a la movilización inmediata de unidades de auxilio y patrullas estatales.

De acuerdo con el peritaje preliminar, como presunta responsable fue señalada Arely Trejo, vecina de la colonia Praderas del Sur en Monclova, quien al no guardar la distancia ni extremar precauciones terminó estrellando su Nissan Versa modelo 2025, color azul, contra la parte posterior de un Chevrolet Chevy modelo 2014, color blanco.

La segunda unidad era conducida por Martín Silva Rodríguez, vecino de la colonia Occidental de Frontera. Tras el golpe, el vehículo de la presunta responsable quedó sin defensa, detenido sobre el camellón central, mientras que el compacto fue proyectado hacia la orilla derecha de la carretera.

Paramédicos de GRUM valoraron a ambos conductores en el lugar y confirmaron que, pese a la magnitud del choque y a cómo quedaron las unidades —como si hubieran intentado estacionarse donde no era—, ninguno presentaba lesiones de gravedad que ameritaran traslado hospitalario.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila se encargaron de asegurar el área, levantar el croquis y realizar las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. Posteriormente, los involucrados fueron trasladados a la base para buscar un convenio sobre el pago de los daños y evitar que el caso escalara a otra instancia.