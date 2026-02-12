Detienen a mujer por desfalco en gasolinera de Monclova

MONCLOVA, COAH. — Lo que parecía un simple ajuste contable terminó destapando un presunto desfalco sostenido por años. Una trabajadora administrativa fue detenida por autoridades estatales tras ser señalada como probable responsable de sustraer de manera sistemática más de tres millones de pesos de una empresa gasolinera donde laboró durante largo tiempo.

De acuerdo con informes oficiales, la mujer —identificada como Marisela Chávez Rangel— habría aprovechado su cargo dentro del área contable para realizar movimientos irregulares y ocultar faltantes mediante registros alterados y ajustes financieros simulados, sin que en un inicio se encendieran alertas internas.

La irregularidad salió a la luz luego de que el propietario del negocio ordenó una auditoría detallada al detectar inconsistencias repetidas en los balances recientes. El análisis reveló patrones de desvío progresivo de recursos que, según la investigación, se extendieron durante varios años.

El representante legal de la empresa integró documentación, estados de cuenta, transferencias y reportes contables que fueron entregados al Ministerio Público, lo que permitió abrir una carpeta de investigación formal.

Con los datos de prueba reunidos, un juez autorizó la orden de aprehensión correspondiente. Agentes de la desplegaron un operativo de localización que culminó en la colonia La Rivera, cerca de un campo deportivo, donde la sospechosa fue interceptada sin que se registraran incidentes.

Tras su aseguramiento, fue puesta a disposición de la autoridad para su registro y certificación médica, y posteriormente trasladada a instalaciones de resguardo en espera de su audiencia inicial, donde se definirá su situación jurídica.

Autoridades señalaron que las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen más movimientos vinculados o posibles corresponsables. Asimismo, recomendaron a empresas reforzar controles internos, auditorías periódicas y sistemas de verificación financiera para prevenir fraudes prolongados.