Joven en crisis emocional es atendida por autoridades en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de autoridades y cuerpos de auxilio se registró durante la madrugada de este jueves en la colonia Guadalupe, luego que vecinos de la calle Nicaragua reportaron que una joven presuntamente era agredida dentro de un automóvil estacionado frente a un domicilio.

El llamado generó alarma en el sector, aunque finalmente se trató de una emergencia relacionada con una crisis emocional.

El reporte ingresó al Sistema Estatal de Emergencias cerca de la 01:00 de la madrugada, indicando que dentro de un vehículo se registraba una situación de violencia contra una mujer.

Elementos de la Policía Preventiva acudieron de inmediato al sitio para verificar los hechos.

Al arribar y dialogar con los involucrados y familiares, los oficiales fueron informados de que la joven de 19 años atravesaba un cuadro depresivo por el cual se encuentra bajo tratamiento desde hace cinco años y que, en un momento de desesperación, tomó un rastrillo y se provocó las lesiones en sus muñecas, lo que encendió la preocupación de quienes se encontraban alrededor.

Ante la situación, los uniformados solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención pre hospitalaria en el lugar. Tras la valoración, se determinó que era necesario su traslado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó en manos de especialistas.

Vecinos señalaron que la inquietud creció debido a que el automóvil permanecía atravesado frente a la cochera de la vivienda y se observaba movimiento y tensión alrededor, lo que motivó el reporte ciudadano.

Las autoridades destacaron la importancia de reportar cualquier situación que parezca de riesgo y reiteraron el llamado a buscar apoyo profesional ante crisis emocionales, subrayando que la atención oportuna puede marcar la diferencia.