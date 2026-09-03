Camioneta de Bokados embiste a repartidor de Rappi en Monclova

MONCLOVA, COAH.- En la Clínica 7 del Seguro Social terminó un repartidor de Rappi, luego de ser embestido por una camioneta de frituras Bokados cuando intentaba cruzar el bulevar Harold R. Pape, en el cruce con el bulevar Benito Juárez.

El accidente ocurrió la tarde de este jueves y movilizó a elementos del Departamento de Control de Accidentes, así como a paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM).

Automovilistas que presenciaron el percance dieron aviso a las autoridades, luego de observar al motociclista tendido sobre el asfalto en medio del cruce.

Identificación del lesionado

Al lugar se trasladaron de inmediato los oficiales de peritaje, quienes localizaron lesionado a Francisco Gómez Lara, de 42 años, vecino de la colonia José de las Fuentes.

Los socorristas le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 7 del Seguro Social, debido a las lesiones que presentó tras el impacto.

La motocicleta era utilizada para realizar labores de reparto de Rappi y fue embestida por una camioneta de la empresa Bokados, conducida por Francisco Martínez.

De acuerdo con el peritaje realizado en el lugar, el conductor de Bokados circulaba por su vía libre sobre el bulevar Harold R. Pape cuando el motociclista se atravesó a su paso, por lo que el impacto resultó inevitable.

Acciones de las autoridades

Las autoridades solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar la motocicleta a un corralón, mientras que Francisco Martínez fue trasladado a la comandancia municipal para resolver la situación legal relacionada con la reparación de los daños ocasionados a la unidad.

El procedimiento quedaría sujeto a la recuperación del motociclista y a las condiciones en que se determinara la reparación de los daños.