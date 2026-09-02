Conductora sufre accidente tras chocar su Jetta contra tráiler en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Una conductora resultó con molestias físicas y un fuerte susto luego de estrellar su Volkswagen Jetta contra la parte trasera de un tráiler Kenworth, la tarde del miércoles, en el cruce de la avenida Puerta 4 y el bulevar Harold R. Pape.

El accidente ocurrió cuando ambos vehículos circulaban por la zona. El operador de la pesada unidad, perteneciente a la línea Maverick Express, redujo la velocidad al intentar realizar una maniobra de retorno por debajo del puente.

La acción tomó por sorpresa a la conductora del Jetta, quien no consiguió detenerse a tiempo y terminó impactando de lleno contra la parte posterior del Kenworth.

El automóvil presentó daños materiales de consideración, principalmente en la zona frontal, como consecuencia de la fuerza del choque.

Después de la colisión, la automovilista manifestó diversas molestias físicas y quedó visiblemente afectada por el susto. No obstante, en el lugar no se reportaron lesiones de gravedad.

El estruendo del impacto provocó la movilización de elementos de Control de Accidentes, quienes acudieron para tomar conocimiento y documentar las circunstancias del percance.

Tras realizar las diligencias correspondientes, los involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para establecer la reparación de los daños ocasionados.

Las autoridades serían las encargadas de determinar las responsabilidades correspondientes con base en las diligencias realizadas.