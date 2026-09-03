Muere hombre tras ser golpeado por tren

CASTAÑOS, COAH.- Un hombre de entre 40 y 50 años perdió la vida luego de ser golpeado por un tren mientras se encontraba a un costado de las vías ferroviarias, en la colonia Venustiano Carranza.

El reporte se registró alrededor de las 07:00 horas de este jueves, en las inmediaciones de la calle 5 de Febrero, entre Rogelio Montemayor y Lupita de la Fuente.

Elementos de la Policía Municipal acudieron tras recibir el aviso y localizaron al hombre tendido junto a las vías, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Castaños llegaron al sitio y, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los oficiales procedieron a acordonar el área y notificaron a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias correspondientes.

Circunstancias del accidente

De acuerdo con las primeras indagatorias, el hombre presuntamente se habría quedado dormido a la orilla de las vías mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. Al pasar el tren, habría ocurrido el accidente.

Entre sus pertenencias fue localizada una mochila que contenía varias bebidas alcohólicas, indicio que fue integrado a las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales acudió para procesar el lugar y recabar los indicios necesarios.

Identificación del fallecido

Una vez concluidas las diligencias, una funeraria trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense de Monclova, donde se realizaría la necropsia correspondiente para establecer oficialmente la causa del fallecimiento.

Hasta el momento, el hombre permanecía sin ser identificado. Las autoridades continuarían con las investigaciones para conocer su identidad y localizar a sus familiares.