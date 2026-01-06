Accidente en Monclova: conductor ebrio provoca choque y es alcanzado por afectado

MONCLOVA, COAH.- Una noche que pudo terminar en tragedia dejó al descubierto una peligrosa combinación: alcohol y volante. Un conductor en aparente estado de ebriedad provocó un choque en la colonia Deportivo, abandonó la escena y trató de escapar, pero fue alcanzado por el afectado, movilizando el caso a las autoridades.

El accidente se registró en el cruce de las calles Chihuahua y Nadadores, donde un automóvil Ford Ka, modelo 2001, color rojo, se impactó contra un vehículo que se encontraba debidamente estacionado.

La unidad afectada fue un Honda City, modelo 2019, color blanco, propiedad de Iván Alejandro Hernández, vecino del mismo sector.

Lejos de detenerse para asumir su responsabilidad, el conductor del Ford aceleró y huyó del lugar, dejando atrás los daños y la indignación del afectado. Sin embargo, el propietario del Honda no se quedó de brazos cruzados y logró seguir al responsable, dándole alcance sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la prolongación Juárez, donde finalmente fue interceptado.

El presunto responsable fue identificado como Arturo Aranda Martínez, de 54 años de edad, con domicilio en la colonia Primero de Mayo.

Al momento de ser asegurado por las autoridades, presentaba evidentes signos de intoxicación alcohólica, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por los daños ocasionados y la conducción en estado inconveniente.

Elementos de Control de Accidentes acudieron tanto al sitio del choque como al punto de la detención, donde realizaron el peritaje correspondiente. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables.

El caso quedó en manos de la autoridad, que determinará las sanciones administrativas y legales conforme al reglamento vigente, mientras se reiteró el llamado a no mezclar alcohol y volante, una imprudencia que una vez más estuvo a punto de cobrar consecuencias mayores.