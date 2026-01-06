Cuerpo de Bomberos sofoca incendio en Castaños sin lesionados

CASTAÑOS, COAH.- Un incendio registrado durante la madrugada de este martes en un predio de la colonia Libertad Oriente provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, luego que vecinos alertaran sobre llamas que representaban un serio riesgo para vehículos y viviendas cercanas.

El siniestro se registró en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Díaz Mirón, donde el fuego se propagó rápidamente al interior del terreno, generando alarma entre los habitantes del sector ante el temor de que alcanzara casas habitación y automóviles estacionados en las inmediaciones.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar y desplegaron maniobras de ataque directo para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera.

Durante las labores, se confirmó que un camión de tres y media toneladas fue consumido en su totalidad por el fuego. La unidad dañada transportaba un transformador, el cual también resultó completamente destruido. A pesar de la magnitud del incendio y del intenso calor generado, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni casos de intoxicación por humo.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia y garantizar la seguridad de los vecinos, mientras que personal de ambulancias permaneció en el sitio de manera preventiva ante cualquier eventualidad.

Una vez sofocado el incendio, los bomberos realizaron labores de enfriamiento y revisión en el predio para descartar riesgos de reignición. El área quedó asegurada y las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro.