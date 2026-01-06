Hombre es atacado en Monclova: agresores huyen del lugar

MONCLOVA, COAH.- La violencia sacudió las calles de la colonia Barrera durante la madrugada, cuando un vecino fue brutalmente agredido por varios sujetos que lo sorprendieron en plena vía pública, dejándolo con múltiples golpes y obligando a la intervención de cuerpos de auxilio y autoridades.

Los hechos se registraron minutos antes de las 02:00 horas sobre la calle Chamizal, donde Miguel Ángel Ramírez, de 49 años de edad, caminaba de regreso a su domicilio luego de concluir sus actividades diarias. La aparente tranquilidad de la zona se rompió de forma repentina cuando, amparados por la oscuridad, al menos dos individuos salieron a su paso.

De acuerdo con el testimonio del propio afectado, los sujetos comenzaron a lanzarle insultos sin motivo alguno. Miguel Ángel intentó no confrontarlos y continuó su camino, con la intención de evitar una situación mayor. Sin embargo, cuando creyó haber dejado atrás el peligro, fue alcanzado y atacado por la espalda.

Los agresores lo golpearon en repetidas ocasiones y lo derribaron sobre el pavimento, donde continuaron propinándole puntapiés, dejándolo prácticamente indefenso.

Tras consumar la agresión, los responsables huyeron a toda prisa, perdiéndose entre las calles del sector antes de que alguien pudiera detenerlos.

Vecinos que escucharon los gritos y se percataron del hombre tirado en la calle solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien posteriormente fue trasladado al hospital para una valoración más detallada.

Autoridades informaron que el estado de salud de Miguel Ángel Ramírez fue reportado como estable, aunque permanecería bajo observación médica debido a los múltiples golpes recibidos.

En tanto, la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento de los hechos y ya inició las indagatorias correspondientes, señalando que existen datos que podrían conducir a la identificación de los agresores.