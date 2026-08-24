Detienen a Ramón N por acoso verbal a estudiantes en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un hombre de 49 años fue detenido por policías municipales luego de ser señalado por dos estudiantes del CETIS 46 de acosarlas verbalmente en las inmediaciones del plantel educativo.

El incidente ocurrió la mañana de este lunes sobre la carretera 30 y calle Universidad, frente al centro escolar ubicado en la colonia Héroe de Nacozari.

De acuerdo con el reporte policial, una de las alumnas alertó a su familia sobre la presencia de un hombre que, según su señalamiento, las molestaba verbalmente a ella y a otra estudiante. La joven se comunicó con su padre, Luis Ortiz, para informarle sobre la situación. Ante el reporte, el hombre solicitó la intervención de Seguridad Pública Municipal.

Elementos de la corporación acudieron al sitio y localizaron al individuo señalado, identificado como Ramón N, de 49 años. Los agentes establecieron contacto con el hombre y atendieron el señalamiento formulado por las estudiantes. Posteriormente, alrededor de las 9:49 horas, procedieron a su detención.

Ramón N fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, autoridad encargada de determinar su situación administrativa. La corporación registró el caso como una detención por mal orden, derivada del señalamiento de las estudiantes y de la intervención solicitada por el padre de una de ellas.

Hasta el momento de la detención, el reporte policial no estableció mayores consecuencias legales, por lo que el procedimiento quedó en manos de la autoridad correspondiente.