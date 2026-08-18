Acusan agresión contra menor

MONCLOVA, COAH.- Adriana Cortes, señalada como distribuidora de vales de DEPORTENIS, fue puesta en libertad después de ser consignada ante el Ministerio Público por la agresión contra un adolescente durante una disputa por el cobro de 700 pesos.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares del menor, la mujer habría cubierto 15 mil pesos para obtener su libertad, luego de permanecer a disposición de la Fiscalía General del Estado, Delegación Monclova.

El adolescente, identificado como Luis Mario, intervino cuando Cortes presuntamente intentaba agredir a su madre en un domicilio de la calle Juan Antonio de la Fuente, en la colonia Asturias.

Según el relato de los familiares, la distribuidora acudió al inmueble para reclamar el pago de un vale. La discusión subió de tono y, presuntamente, la mujer intentó golpear a la persona que mantenía la deuda.

Al observar la confrontación, Luis Mario intervino para defender a su madre. Durante el altercado recibió un fuerte golpe que provocó su caída al suelo y posteriormente fue reportado con una lesión en uno de sus ojos.

Familiares señalaron que el adolescente presenta una condición de salud que incrementaba el riesgo ante un golpe en la cabeza, por lo que exigieron que la agresión sea investigada y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Tras el reporte, elementos de Seguridad Pública acudieron al domicilio y detuvieron a Adriana Cortes, quien posteriormente fue puesta a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con la información proporcionada, durante su detención la mujer solicitó la intervención de un abogado de apellido Palafox para gestionar su libertad.

Los familiares cuestionaron que la señalada quedara en libertad y solicitaron que la investigación considere la lesión sufrida por el menor, así como las circunstancias en que ocurrió la agresión.