Camión provoca daños tras enganchar cableado

MONCLOVA, COAH.- Daños materiales y una situación de riesgo provocó el operador de un camión de paquetería luego de enganchar y arrancar cableado mientras circulaba por calles de la Zona Centro.

El incidente ocurrió la mañana de este martes en el cruce de Matamoros y Ocampo, donde el conductor de una unidad de FLECOSA, marcada con el número económico 31, transitaba por el sector.

Al llegar a la intersección, el operador aparentemente no calculó correctamente la altura de la caja del camión, por lo que esta terminó enganchándose con el cableado instalado sobre la vialidad. Al avanzar, la unidad arrastró parte de los cables y provocó daños en las instalaciones de un negocio, además de dejar tendido el cableado sobre el pavimento.

Ante la situación, el afectado solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia, por lo que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron para abanderar el área y prevenir otro incidente. Los vulcanos permanecieron en el sitio mientras se realizaban las maniobras necesarias debido al riesgo que representaban los cables sobre la carpeta asfáltica.

Elementos de la Policía Municipal también fueron requeridos; sin embargo, al llegar, el operador de la unidad de FLECOSA ya se había retirado del lugar.

De acuerdo con la información recabada, el conductor habría llegado previamente a un acuerdo con el propietario del negocio afectado para hacerse cargo de los daños, por lo que abandonó el sitio antes de la llegada de los oficiales.