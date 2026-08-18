Mujer provoca accidente en Monclova: daños materiales

MONCLOVA, Coah. - Considerables daños materiales dejó un accidente ocurrido la noche del lunes en calles de la Zona Centro, luego de que una conductora ignorara la luz roja de un semáforo y se atravesara al paso de otro vehículo.

El percance ocurrió en el cruce de las calles De la Fuente y Jesús Silva, donde Diana Rodríguez circulaba al volante de un Suzuki Swift blanco con dirección al oriente.

Al llegar a la intersección, la conductora no respetó la luz roja que le marcaba el alto y continuó su trayectoria, quedando justo en el paso de una Ford Expedition blanca.

La camioneta era conducida por José Olivas, quien, pese a intentar frenar, no logró evitar el impacto y terminó estrellándose contra el costado izquierdo del Suzuki Swift.

El encontronazo provocó severos daños en el automóvil de la conductora, mientras que la camioneta también presentó afectaciones derivadas de la colisión.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente, estableciendo las circunstancias del accidente.

La conductora señalada como responsable solicitó la presencia de su ajustador, quien se encargaría de responder por los daños ocasionados a la unidad afectada.