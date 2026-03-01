Delincuente asalta tienda de conveniencia en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La tranquilidad de la medianoche se vio interrumpida en la colonia Otilio Montaño, luego que un solitario delincuente perpetró un violento asalto en una tienda de conveniencia, donde amagó con un arma blanca al encargado para obligarlo a entregar efectivo y simular depósitos bancarios.

El atraco ocurrió en el establecimiento ubicado en el cruce de las calles Villa Olímpica y Privada Gasoducto, donde laboraba César Gerardo, quien relató que el sujeto ingresó con actitud aparentemente tranquila, pero con la mirada fija en el área de cajas.

El individuo, descrito como de tez morena, complexión delgada y vestido con una camiseta negra sin mangas, se acercó al mostrador y dijo que realizaría un depósito. Sin embargo, en cuestión de segundos sacó un cuchillo y comenzó a amenazar al empleado, exigiéndole que utilizara el dinero de la caja registradora para efectuar operaciones ficticias y le entregara los comprobantes impresos.

Ante el temor de resultar lesionado, el trabajador obedeció cada una de las órdenes, entregando el efectivo y los tickets generados, mientras el asaltante vigilaba cada movimiento. Una vez que obtuvo el botín, el delincuente huyó corriendo del lugar, perdiéndose entre las calles oscuras del sector.

Tras lo ocurrido, el afectado solicitó apoyo al número de emergencias, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes arribaron para tomar conocimiento de los hechos y recabar la declaración correspondiente.

Los oficiales también revisaron el sistema de videovigilancia del negocio con la finalidad de obtener imágenes que permitan identificar al responsable. El caso fue turnado a las autoridades ministeriales, quienes iniciaron la carpeta de investigación para dar con el paradero del asaltante.