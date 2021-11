´Ataca´ perro a niño de 5 años

MONCLOVA, COAH.- El alarmante reporte de un niño de cinco años que había sido atacado por un perro en calles de la colonia Deportivo desató la movilización de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes a su llegada descubrieron que los supuestos hechos tenían cerca de una semana de haber sucedido.

Fue la mañana de ayer cuando al 911 se reportó el ataque por parte del animal en contra de un menor justo al exterior de la casa marcada con el número 523 de la calle Felipe Ángeles, entre las calles Juan Ruiz de Alarcón y Nadadores.

De inmediato, una unidad de Bomberos fue enviada al sitio a fin que capturaran al agresivo animal, sin embargo, al llegar al domicilio fueron recibidos por Daniel Rodríguez, dueño de la vivienda.

El patriarca indicó a los Bomberos que aproximadamente una semana, la madre de la supuesta víctima llegó a buscarlo para informarle sobre que la perra que albergó en su patio delantero había mordido a su criatura.

También lee: Serán en casa las clases en invierno

"La perrita no es mía, aquí le di un lugar para que pariera, el niño viene con su abuelo pues es vecino, dijo que el niño pasó corriendo por donde estaba la perra y que lo mordió. Le dije a la mamá que me haría cargo de los gastos médicos pero nunca trajo al niño. El animal no es agresivo" detalló don Daniel.

Al escuchar lo anterior, confirmar que la perra no era agresiva y por no encontrar a la parte afectada, los Bomberos se encargaron de retirarse del sitio.