Arde puesto de comida

FRONTERA, COAH.– Un puesto de comida instalado en una traila quedó reducido a cenizas luego de incendiarse por completo la tarde de este sábado, generando una fuerte movilización de los elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes evitaron una tragedia al asegurar un cilindro de gas que estaba en el interior.

El siniestro ocurrió poco después del mediodía sobre la calle Manuel Acuña número 775, entre las calles Ayuntamiento y Agraristas, en la colonia Occidental.

Al llegar, los vulcanos localizaron una traila de aproximadamente seis metros envuelta en llamas. El espacio funcionaba como cocina, pero el fuego ya había consumido gran parte de la estructura.

Elementos de Protección Civil y Bomberos atacaron el fuego por dos frentes, lo que permitió controlar la situación rápidamente.

Durante las labores de enfriamiento, los bomberos localizaron y extrajeron un cilindro de gas de 10 kilogramos, evitando una posible explosión.

Posteriormente ingresaron a la traila para realizar maniobras de remoción y sofocar cualquier punto de calor restante.

A pesar de los esfuerzos, las pérdidas fueron totales: refrigerador, mesa, estufa y demás utensilios quedaron completamente calcinados.

No se reportaron personas lesionadas, aunque las autoridades investigan el origen del siniestro.