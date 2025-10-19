Encuentran a abuelita con el rostro desfigurado en Coahuila

Doña María de Jesús se contradijo asegurando primero que su hija la había golpeado, luego dijo que un hombre y finalmente, que no recordaba lo que le había pasado. BRENDA REBOLLOSO MONCLOVA, COAH. – Una mujer de la tercera edad fue encontrada con el rostro desfigurado y en evidente estado de desorientación en calles de la colonia Miguel Hidalgo, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales durante la mañana de este sábado. El reporte ingresó poco después de las 10:30 horas, cuando una vecina solicitó apoyo policial al detectar que una adulta mayor, a la que no conocía, llegó a su domicilio ubicado sobre la avenida Miguel de la Madrid número 142, con un golpe visible en la cara y sin poder explicar claramente lo ocurrido. Al arribar, la unidad 220 de la Policía Preventiva, los oficiales tomaron contacto con la lesionada, quien se identificó como María de Jesús Martínez Delgado. En un inicio, mencionó que su propia hija le había dado una cachetada, pero después cambió la versión señalando a un hombre y, posteriormente, dijo no recordar nada de lo que había pasado. Debido a las heridas visibles y su estado de confusión, socorristas de Cruz Roja la trasladaron de inmediato al Hospital General Amparo Pape de Benavides. Al recibirla, personal médico informó a los oficiales que María de Jesús requería radiografías y varias suturas por la magnitud de las lesiones faciales. La versión sobre una posible agresión dentro de su domicilio no ha sido confirmada, pues la víctima no logró proporcionar datos claros a las autoridades. Policías municipales recabaron información y canalizaron el caso para que los detectives de la Agencia de Investigación Criminal tomen conocimiento y se investigue el origen de las lesiones. Hasta el momento, el estado de salud de la mujer se reporta como estable, pero permanecerá bajo observación médica y su testimonio será clave para esclarecer si fue víctima de violencia familiar u otro tipo de agresión.