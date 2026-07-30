Un adulto mayor cae en un basurero clandestino y provoca limpieza en Carranza

MONCLOVA, COAH.- La caída de un adulto mayor en un predio abandonado lleno de basura y restos de animales evidenció el problema sanitario que desde hace tiempo denuncian vecinos del fraccionamiento Carranza, quienes aprovecharon el incidente para exigir la intervención de las autoridades.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en un terreno ubicado sobre el cruce de las calles Del Paso y González Ortega, donde habitantes del sector solicitaron apoyo al sistema de emergencias al encontrar a un hombre lesionado.

De acuerdo con la información recabada, Adolfo de la Cruz, vecino de la colonia Miravalle 1, llegó al sitio a bordo de un Volkswagen Jetta gris. Al descender e ingresar al predio, perdió el equilibrio y cayó entre montones de basura y cadáveres de animales que eran arrojados clandestinamente en el lugar.

Aunque los desechos amortiguaron parte del golpe, el adulto mayor sufrió una lesión en la frente, por lo que elementos de la Policía Municipal solicitaron el apoyo de paramédicos del SAMU, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Uno de los nietos del lesionado acudió al sitio para hacerse cargo de la situación, mientras los oficiales resguardaron el automóvil y le entregaron las llaves a su propietario.

Problemas Sanitarios en el Fraccionamiento Carranza

El accidente reavivó las quejas de los vecinos, quienes denunciaron que el terreno se ha convertido en un basurero clandestino desde que fueron retirados los contenedores de basura. Además, señalaron que las tapias abandonadas son utilizadas por personas para ocultarse y que los malos olores provocados por animales muertos representan un riesgo para la salud.

Respuesta del Municipio ante la Situación

Horas después del incidente, personal del Municipio acudió con maquinaria pesada y un camión de volteo para retirar toneladas de basura acumulada, atendiendo finalmente una petición que los habitantes habían realizado desde hace tiempo.