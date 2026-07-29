Policía Municipal Monclova investiga caso de violencia

MONCLOVA, COAH.– Un reporte por presunta violencia familiar terminó con un giro en la investigación luego de que una grabación en video presentada por el hombre señalado como agresor desvirtuara la acusación inicial y evitara que se procediera legalmente en su contra.

La movilización ocurrió durante la madrugada de ayer en un domicilio ubicado sobre la calle Río Mezquital, en el fraccionamiento La Ribera, donde elementos de la Policía Municipal acudieron tras recibir el reporte de una mujer lesionada que afirmaba haber sido agredida por su esposo con un fragmento de una botella de vidrio.

Al llegar al sitio, los oficiales entrevistaron por separado a ambas partes para esclarecer los hechos. El hombre declaró que previamente habían asistido a una reunión familiar y que decidió regresar con su esposa debido a que, según su versión, ella se encontraba bajo los efectos del alcohol y mantenía una conducta que había generado conflictos durante la convivencia.

De acuerdo con la información recabada, una vez en la vivienda la discusión aumentó de intensidad y la mujer sufrió una lesión en el brazo derecho ocasionada por una botella de whisky rota. Posteriormente solicitó la presencia de las autoridades y responsabilizó a su esposo de la herida.

No obstante, la investigación dio un giro cuando el hombre entregó a los policías videos grabados con su teléfono celular. Tras revisar el material, los elementos municipales determinaron que no existían indicios de una agresión física por parte del denunciado y que la lesión presuntamente habría sido provocada por la propia mujer.

Con base en la evidencia disponible, los oficiales descartaron actuar contra el esposo al no encontrar elementos que respaldaran la acusación presentada.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a la lesionada y posteriormente la trasladaron a la Clínica 7 del IMSS, donde recibió atención médica para la sutura de la herida.

Las autoridades documentaron lo ocurrido y continuaron con las actuaciones correspondientes conforme al procedimiento establecido.