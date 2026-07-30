CHOQUE POR ALCANCE

DEJA DOS LESIONADOS

SUMARIO

Una pareja resultó herida luego de que la camioneta en la que esperaba la luz verde del semáforo fuera impactada por alcance en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la calle Matamoros.

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte choque por alcance registrado durante la madrugada de este jueves sobre el bulevar Harold R. Pape dejó dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, lo que provocó la movilización de cuerpos de rescate y autoridades municipales.

El accidente ocurrió en la madrugada, cuando la pareja esperaba el semáforo en rojo.

El percance ocurrió alrededor de las 02:00 horas en el cruce del bulevar Harold R. Pape y la calle Matamoros, donde una camioneta Lincoln MKC azul, de procedencia extranjera, permanecía detenida debido a la luz roja del semáforo.

La unidad era ocupada por Édith Ledezma, de 29 años, y Fernando Aguirre, quienes fueron sorprendidos cuando un Chevrolet Beat conducido por Juan José se impactó violentamente contra la parte trasera de la camioneta.

El conductor del Chevrolet Beat fue señalado como responsable por exceso de velocidad.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor del automóvil compacto circulaba presuntamente a exceso de velocidad y no conservó la distancia de seguridad, por lo que fue incapaz de detener su marcha a tiempo.

Tras el impacto, ambos vehículos sufrieron daños de consideración, mientras que los ocupantes de la camioneta resultaron con diversas lesiones.

Paramédicos trasladaron a los heridos al Hospital de la Cruz Roja para su atención.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron al Hospital de la Cruz Roja para una valoración médica.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y, tras recabar evidencias en el lugar, señalaron como presunto responsable al conductor del Chevrolet Beat por no extremar precauciones al volante.